Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись в Россию из Сирии

Два вертолета Ка-52 вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает пресс-служба Минобороны.



По данным ведомства, вертолеты подготовили для перевозки и загрузили в самолет Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим в воскресенье. Пилоты и воздушные судна вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.

Как уточняет «РИА Новости», всего за прошедшую неделю из республики вернулись одиннадцать боевых самолетов и вертолетов.

В середине мая сирийский лидер Башар Асад встретился с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил после состоявшихся переговоров, что РФ находится в республике «по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания».