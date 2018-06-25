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Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись в Россию из Сирии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Два вертолета Ка-52 вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает пресс-служба Минобороны.
 

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По данным ведомства, вертолеты подготовили для перевозки и загрузили в самолет Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим в воскресенье. Пилоты и воздушные судна вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации. 

Как уточняет «РИА Новости», всего за прошедшую неделю из республики вернулись одиннадцать боевых самолетов и вертолетов.

В середине мая сирийский лидер Башар Асад встретился с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил после состоявшихся переговоров, что РФ находится в республике «по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания».

 

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