Минэкономразвития предложило перепроверить требования к бизнесу

Требования к бизнесу, введенные до 2010 года, должны быть пропущены через механизм оценки регулирующего воздействия, и часть из них будет отменена. Об этом «Известиям» сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить права и обязанности инспекторов контрольно-надзорных органов, чтобы снизить коррупционные риски.

Эксперты считают, что безболезненно можно отменить около 10% из 2 млн обязательных требований к бизнесу, принятых до 2010 года. При этом бизнес выиграет от отмены части требований до 2,6 трлн рублей или 3% ВВП.

Впрочем, отмечается, что среди требований есть и полезные, например, обязательный медосмотр продавцов магазинов и работников общепита.

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Требования к бизнесу отправят на гильотину