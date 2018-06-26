Минэкономразвития снимет с крупного бизнеса штрафы за первые нарушения

Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство предложение об отмене штрафов для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе министерства.

Если допущенное нарушение не влечет за собой ущерба для жизни и здоровья граждан, то вместо штрафов будет выноситься предупреждение, так же как малому и среднему бизнесу. Однако в случае повторения нарушения бизнес будет оштрафован.

Предполагается, что снижение административной нагрузки и упрощение бюрократических процедур ускорят рост российской экономики на 1–2 п. п. Более того, как видно на примере малого и среднего бизнеса, норма является результативной. Так, количество предупреждений увеличилось со 125 тыс. в 2015 году до 182 тыс. в 2017 году, а число штрафов снизилось с 1,1 млн в 2015 году до 853 тыс. в 2017-м.

В Минэкономразвития изначально поддерживали эту идею, рассказывал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Однако, по словам другого федерального чиновника, некоторые ведомства негативно отнеслись к замене штрафов на предупреждения.

Это не единственная мера, которая призвана упростить ведение предпринимательской деятельности. Финальный перечень мероприятий будет внесен в правительство в середине августа.

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«Минэкономразвития предложит снизить нагрузку на крупный бизнес»