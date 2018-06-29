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Falcon 9 отправит к МКС грузовик Dragon с роботом – помощником экипажа

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в пятницу, 29 июня, отправит космический корабль Dragon с 2,7 т груза и европейским роботом-помощником Саймоном на Международную космическую станцию (МКС), сообщает NASA.

Саймон (CIMON, Crew Interactive Mobile CompanioN) является проектом Европейского космического агентства и Немецкого аэрокосмического центра (German Aerospace Center (DLR)) и был создан компанией Airbus совместно с IBM, сообщает «РИА Новости».

Робот похож на крупный футбольный мяч и способен общаться по-английски со всеми членами экипажа, хотя его создавали в помощь немецкому астронавту Александру Герсту, заложив в память облик и голос исследователя.

Для старта будет использоваться ракета-носитель с уже летавшей первой ступенью и уже побывавшая на орбите в 2016 году капсула грузовика Dragon.

22 июня инженеры Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института научили робота реагировать на мозговые волны человека. Для этого специалисты применили технологии электромиографии и электроэнцефалографии.

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