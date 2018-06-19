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Обновленный робот-пес SpotMini прогулялся по Ганноверу

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Laura Chiesa
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Робот-пес SpotMini от американской инженерной компании Boston Dynamics прошелся по оживленным улицам немецкого Ганновера. Видеозапись его прогулки сотрудники компании опубликовали на официальной странице в Instagram.

«Что вы выберете — черный Mercedes или новенького Sport Mini black edition?» — приводит телеканал «360» вопрос разработчиков к подписчикам по поводу новой расцветки робота.

Компания Boston Dynamics с 2019 года намерена подавать ряд «коммерческих» вариаций роботов-собак SpotMini. Одного из таких роботов приобрел богатейший человек мира, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос.

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