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Карта астронавта NASA поможет в поисках сокровищ затонувших кораблей

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Фото: Global Look Press/National Aeronautics & Space Adm
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Карта астронавта NASA Гордорна Купера, которую он составил в 1963 году во время полета в космической капсуле Mercury, может быть использована подводными археологами для поиска сокровищ.

Основной задачей Купера во время миссии был сбор информации об объектах «представляющих ядерную угрозу» для США. По итогам наблюдений он составил карту Карибского бассейна, где отметил более 100 «аномалий». Перед смертью астронавт передал ее эксперту по истории кораблекрушений Даррелу Миклосу.

Как сообщает Fox News, на этой карте в районе Багамских островов обозначены 11 мест, где на морском дне, возможно, лежат затонувшие несколько сотен лет назад суда, на борту которых хранятся изделия из серебра и золота. Для изучения этих районов специалисты планируют использовать маломерные подлодки с металлодетекторами.

В июне дайверы подводной экспедиции обнаружили более 10 картин на судне «Генерал Коцебу», которое затонуло в XIX веке у берегов Крыма. Некоторые из полотен предположительно были написаны Иваном Айвазовским.

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