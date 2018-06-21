Дайверы в Крыму нашли более 10 картин на затонувшем в XIX веке судне

Больше 10 картин обнаружили дайверы подводной экспедиции «Нептун» на судне, затонувшем в XIX веке у берегов Крыма. Об этом сообщил глава экспедиции Роман Дунаев.

На «Генерале Коцебу» в салоне для пассажиров первого класса, предположительно, находятся и полотна, написанные Иваном Айвазовским. По словам дайвера, произведения искусства почти не сохранились. Они находятся в рамах, и видны только отдельные фрагменты, но под верхним слоем есть еще картины, которые могли сохраниться хорошо.

«Айвазовский работал на этом корабле. Когда его отправляли в Египет, «Генерал Коцебу» проходил Суэцкий канал. Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах», — цитирует Дунаева телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что полотна покрыты илом, а их судьбу предстоит решить Черноморскому центру подводных исследований. Картины скорее всего будут повреждены, если поднять их на поверхность, а поэтому велика вероятность, что они навсегда останутся на дне Черного моря. Судно «Генерал Коцебу» обнаружили около 10 лет назад, но до 2018 года детальное исследование находки не проводили.

20 июня полотно кисти художника Казимира Малевича «Пейзаж» продали на аукционе в Лондоне, лот приобрели за £7,88 ($10,4 млн). Картина была написана в 1911 году под влиянием французского постимпрессиониста Поля Сезанна и относится к красной серии работ художника.