Прямой эфир

В Париже за рекордную сумму продали найденную на чердаке вазу

0
Фото: instagram.com/sothebys
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На торгах Sotheby's в Париже за €16,2 млн продали фарфоровую вазу времен китайского императора Цяньлуна (1736–1795 годы) из династии Цин. Сумма стала рекордом для французского отделения аукционного дома.

Пустили с молотка
Зачем в США выставили на торги реликвии Рокфеллеров

Как сообщает «РИА Новости», редкая фарфоровая ваза с изображением оленей, птиц и сосен была случайно найдена на чердаке дома во Франции. Отмечается, что ее доставили в парижское отделение Sotheby's в коробке из-под обуви. Последним владельцам она досталась по наследству от родственника, скончавшегося в 1947 году.

Эксперты полагают, что редкая ваза попала во Францию в конце XIX века, когда в стране существовала мода на китайское и японское искусство. Ее новым владельцем стал выходец из Китая.

Ранее сообщалось, что на торгах во Франции  за $2,3 млн был продан скелет хищного динозавра, найденного в 2013 году на территории США. Останкам более 150 млн лет, скелет достигает 9 м в длину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прядь волос офицера Гражданской войны в США продали за $12,5 тыс.
Потерянная семь лет назад копия письма Колумба вернулась в Испанию
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017