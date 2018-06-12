В Париже за рекордную сумму продали найденную на чердаке вазу

На торгах Sotheby's в Париже за €16,2 млн продали фарфоровую вазу времен китайского императора Цяньлуна (1736–1795 годы) из династии Цин. Сумма стала рекордом для французского отделения аукционного дома.

Как сообщает «РИА Новости», редкая фарфоровая ваза с изображением оленей, птиц и сосен была случайно найдена на чердаке дома во Франции. Отмечается, что ее доставили в парижское отделение Sotheby's в коробке из-под обуви. Последним владельцам она досталась по наследству от родственника, скончавшегося в 1947 году.

Эксперты полагают, что редкая ваза попала во Францию в конце XIX века, когда в стране существовала мода на китайское и японское искусство. Ее новым владельцем стал выходец из Китая.

Ранее сообщалось, что на торгах во Франции за $2,3 млн был продан скелет хищного динозавра, найденного в 2013 году на территории США. Останкам более 150 млн лет, скелет достигает 9 м в длину.