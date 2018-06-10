Прядь волос офицера Гражданской войны в США продали за $12,5 тыс.

Прядь волос американского кавалерийского офицера Джорджа Кастера, прославившегося необдуманностью действий и безразличием к военным потерям во время Гражданской войны и кампании против индейцев, выкупили за $12,5 тыс. (778,5 тыс. рублей). Исторический лот выставил аукционный дом Heritage Auctions.

Офицер получил временное звание генерал-майора добровольцев после Гражданской войны 1861-1865 годов в США, а затем принимал участие в кампании против индейцев из племен шайенны и сиу. Коренные народы разгромили отряд Кастера в 1876 году в ходе битвы при Литтл-Бигхорн, он погиб во время боя.

Как пишет издание The New York Post, американский военный сохранил прядь волос после похода к парикмахеру в 1864 году. Он собирался отправить их в посылке своей жене Элизабет, однако в ходе битвы с солдатами Армии Конфедеративных Штатов Америки при станции Тревильян его вещи забрали противники.

Ранее таможенные службы США передали властям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки. Она считалась пропавшей около семи лет.