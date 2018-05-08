Пустили с молотка

Один из самых крупных благотворительных аукционов в истории начался в Нью-Йорке в понедельник, 7 мая. В течение четырех дней в Рокфеллер-центре распродадут коллекцию уникальных предметов искусства, а также ювелирных украшений и предметов, которыми на протяжении десятилетий пользовались члены династии Рокфеллеров. Выручка по результатам торгов, за проведение которых отвечает аукционный дом Christie’s, может составить от $500 млн до $1 млрд — все эти деньги пойдут на благотворительность.

Что известно о «распродаже века» и выставленных на торги ценностях — в материале портала iz.ru.

Приобщиться к великим

Дэвид Рокфеллер, «потомственный богач» и наследник империи Рокфеллеров, умер весной 2017 года. К этому моменту ему исполнился 101 год. Он был внуком первого миллиардера в истории США и основателя нефтяной компании Standard Oil, его отец построил в Нью-Йорке Рокфеллер-центр, а сам Дэвид-старший долгое время возглавлял Chase Manhattan Bank. К 2016 году его состояние оценивалось больше чем в $3 млрд.

рокфеллер_1 Дэвид Рокфеллер с невесткой Сьюзан, женой Дэвида Рокфеллера-младшего, и одной из десяти внучек Фото: Global Look Press/imago stock&people

Еще раньше, в 1996 году, скончалась его жена Пегги — вместе они прожили 56 лет. И все это время занимались коллекционированием предметов искусства, расширяя уникальную коллекцию, которая передавалась в семье Рокфеллеров из поколения в поколение.

Как рассказывает их сын, Дэвид-младший, коллекционирование для них никогда не было самоцелью. Они просто получали удовольствие от искусства. На этом же основан и главный принцип Дэвида и Пегги: «Мы никогда не покупали что-то исключительно для коллекции. Мы покупали только если чувствовали, что не можем противостоять соблазну».

Дэвид и Пегги были уверены, что предметы должны жить и приносить удовольствие владельцу — поэтому приобретенные на торгах бесценные шедевры они не отправляли в хранилища, а по большей части интегрировали в интерьеры своих особняков. Так что приобрести на аукционе можно не только произведение искусства, но и часть образа жизни семьи, чья фамилия стала синонимом неисчислимых богатств.

рокфеллер Дэвид Рокфеллер 1972 год Фото: Global Look Press/Brian F. Alpert

Семейная сокровищница

В конце концов в распоряжении Рокфеллеров оказались шедевры Шагала, Матисса, Гогена, Хуана Миро и большинства значимых художников XIX и XX столетия, а также предметы декоративного искусства из Европы, Азии и Африки и одна из самых больших коллекций керамики в мире.

Всего на торги, которые открылись в Нью-Йорке в понедельник, 7 мая, выставлено около 2 тыс. предметов, включая и те, что достались Дэвиду от отца и деда. Помимо шедевров мировой живописи, с молотка могут уйти ювелирные украшения, предметы мебели работы европейских и американских мастеров, а также просто личные вещи, которыми пользовалась чета Рокфеллеров, — от автомобилей до обручального кольца Пегги Рокфеллер или золотых запонок с выгравированной буквой R (бесценный аксессуар для тех, кто хочет почувствовать себя Рокфеллером).

коллекция Фарфоровые статуэтки, часть частной коллекции Дэвида Рокфеллера, выставленные в аукционном доме Christie's Фото: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge

Вероятнее всего, предстоящий аукцион побьет предыдущий национальный рекорд, установленный в США в 2009 году. Тогда коллекция произведений искусства, собранная дизайнером Ивом Сен-Лораном, ушла с молотка за $484 млн. В Christie’s пока говорят, что рассчитывают на сумму $500 млн, но, по оценкам некоторых экспертов арт-рынка, итоги торгов могут достичь $1 млрд. Поэтому торги уже окрестили распродажей века.

— Это самая значимая коллекция картин и скульптур, которую мы когда-либо продавали, — рассказал телеканалу CBS Марк Портер, глава аукционного дома Christie’s в США.

Впрочем, чтобы прикоснуться к истории «денежной династии», необязательно даже приобретать один из предметов. Большинство из них еще в конце апреля были выставлены для обозрения в Рокфеллер-центре, где и останутся как минимум до среды, 9 мая.

От «Девочки» до «Одалиски»

Только на то, чтобы разобрать коллекцию и подготовиться к аукциону, у сотрудников Christie’s ушло около полугода: они не только описывали принадлежавшие семье картины и скульптуры, но и изучали книги, письменные наборы — всё, что когда-то принадлежало Рокфеллерам, а теперь может заинтересовать коллекционеров.

Впрочем, во всем этом разнообразии предметов, представляющих самые разные эпохи, уже сейчас есть несколько безусловных фаворитов — именно они, вероятнее всего, станут главной сенсацией торгов.

Так, на аукцион попала картина Пикассо «Девочка с цветочной корзиной», написанная в 1905 году. Пикассо подарил ее своей подруге, писательнице Гертруде Стайн. А в 1968-м группа инвесторов, в которую входил и Дэвид Рокфеллер, приобрела эту работу на аукционе.

девочка Пабло Пикассо «Девочка с цветочной корзиной» Фото: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge

«Улов» партнеры распределяли между собой методом жребия. Названия всех купленных лотов они записали на бумажках, которые сложили в шляпу, а затем тянули по одному, на удачу. Дэвиду тогда повезло — и «Девочка с цветочной корзиной» пять десятилетий украшала библиотеку в особняке Рокфеллеров в Нью-Йорке. В Christie’s рассчитывают, что она обойдется новому владельцу в $90–120 млн.

Еще один безусловный фаворит — «Кувшинки» Моне, приобретенные у одного из французских галеристов. В свое время директору МоМА Альфреду Барру потребовалось убеждать Дэвида и Пегги в том, что поздний Моне заслуживает внимания. А теперь торги за эту картину начнутся с $50 млн.

Одалиска Картина художника Анри Матисса «Лежащая одалиска с магнолиями» Фото: Global Look Press/Ray Tang

Но главное, с молотка уйдет картина Матисса «Лежащая одалиска с магнолиями», которая много лет провисела в гостиной в имении Hudson Pines. Организаторы оценивают ее стартовую стоимость в $70 млн. Марк Портер утверждает, что это величайшая картина Матисса среди тех, которые выставлялись на торгах в течение последних 50 лет. Большинство работ Матисса, имеющих такую художественную значимость, давно перешли в собственность музеев — «Одалиска» едва ли не единственная по-прежнему остается у частных владельцев.

Сувенир на память

Еще до начала самого аукциона Christie's запустил онлайн-торги. С 1 мая на сайте аукционного дома можно побороться за право обладать частью предметов из коллекции — в основном это элементы декора, ювелирные украшения и просто вещи, находившиеся в распоряжении семьи. Последние, как показывает практика, пользуются особым спросом.

корзина Корзина для пикника английского производства и других предметов, часть частной коллекции американского миллионера Дэвида Рокфеллера, на аукционе Christie's Фото: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge

Так, за несколько дней цена на золотые запонки с инициалом R выросла с $400, заявленных организаторами, до $4 тыс. Еще один предмет, имеющий ценность не столько художественную, сколько идейную, — золотой зажим для денег с изображением Рокфеллер-центра. За два дня онлайн-торгов цена на него взлетела с эстимейта $0,8–1,2 тыс. до $26 тыс. И, вероятнее всего, поднимется еще — в конце концов, трудно отказаться от соблазна породнить свои купюры со средствами Рокфеллеров.

Справедливости ради, на торгах по-прежнему остается достаточное количество лотов для тех, кто не готов на серьезные арт-инвестиции, но хотел бы приобрести «сувенир от Рокфеллеров». В основном, это предметы декора, некогда украшавшие дом Дэвида и Пегги: гравюры, изящные чернильные наборы, портсигары, статуэтки. Пока цена на все эти предметы не превышает тысячи долларов, колеблясь в пределах $600–800.

Большая игра

В 1994 году, незадолго до смерти Пегги, семья завещала большую часть своей коллекции музеям. Однако в 2000-х годах, уже после смерти Пегги, в США набрало силу движение The Giving Pledge, созданное Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Оно объединяет богатейших людей планеты, которые приняли решение потратить большую часть денег на нужды других. В 2010-м году Дэвид Рокфеллер присоединился к нему, распорядившись после своей смерти передать солидную часть своего состояния на благотворительность.

Так, вырученные на майском аукционе средства пойдут в том числе в пользу МоМА, Гарвардского и Рокфеллеровского университетов.

Организацией аукциона со стороны Рокфеллеров занимался сын Дэвида и Пегги, Дэвид-младший. Когда-то он рос в окружении этих предметов («Они существенно ограничивали пространство для игры в футбол дома, но зато нам с детства прививали хороший вкус», — смеется он в разговоре с американскими изданиями).

рокфеллер младший Дэвид Рокфеллер-младший и Сьюзен Рокфеллер Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine

Потенциальный наследник фамильной коллекции говорит, что решением отца гордится и с большинством предметов готов расстаться с легкой душой. За некоторыми исключениями.

— Если этот Матисс попадет в чужие руки и я буду знать, что я его уже вряд ли когда-нибудь увижу, мне будет тяжело. В остальном это игра, и я в ней — на одной стороне с Christie’s, — рассказал наследник миллиардера телеканалу CBS.