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Картина Фешина стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Marco Secchi
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Картина Николая Фешина «Натюрморт с ромашками» стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне, о чем свидетельствуют результаты продаж.

Картина оценивалась в £100–150 тыс. Однако была продана за £236,7 тыс. На втором месте натюрморт Александра Дайнеки за £137,5 тыс., а тройку лидеров замыкает «Башня» Николая Рериха, проданная за £125 тыс., сообщает «РИА Новости».

«Натюрморт с ромашками» был написан в 1930-х годах в центре искусства Таосе в Нью-Мехико, который в то время активно развивался. Фешин переехал туда в поисках оптимального климата, страдая от туберкулеза.

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