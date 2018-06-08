Потерянная семь лет назад копия письма Колумба вернулась в Испанию

Иммиграционная и таможенная полиция США передала испанским властям копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая была похищена семь лет назад. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В 2001 году из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных в XV веке. В числе документов — краткий отчет мореплавателя о первом путешествии в Америку.

Следствию удалось установить, что похищенная из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне копия письма была продана за €600 тыс., а затем перепродана за около $900 тыс. Последний владелец ценного документа добровольно передал его американским властям.