Прямой эфир

Потерянная семь лет назад копия письма Колумба вернулась в Испанию

0
Фото: Global Look Press/olf
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иммиграционная и таможенная полиция США передала испанским властям копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая была похищена семь лет назад. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В 2001 году из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных в XV веке. В числе документов — краткий отчет мореплавателя о первом путешествии в Америку.

Следствию удалось установить, что похищенная из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне копия письма была продана за €600 тыс., а затем перепродана за около $900 тыс. Последний владелец ценного документа добровольно передал его американским властям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музей польской водки создали в Варшаве
Музей литературы русского Востока появится во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017