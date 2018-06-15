В Торонто украли картину Бэнкси стоимостью $35 тыс.

Канадские правоохранители расследует кражу картины Trolley Hunters («Охотники за тележками») английского стрит-арт художника Бэнкси. Об этом говорится в официальном сообщении полиции Торонто.

Сигнал тревоги поступил в полицию 10 июня. По версии следствия, злоумышленник вынес картину около 5 часов утра по местному времени. На записи, приложенной к сообщению правоохранителей, можно увидеть момент кражи.

Как пишет BBC News, стоимость картины оценивается в $35 тыс.

Выставка The Art of Banksy должна была открыться в Торонто 15 июня. На ней представлены 80 работ художника. Суммарная стоимость всех картин оценивается в $35 млн. Организатором выставки выступил Стив Лазаридс, галерист и бывший агент Бэнкси.

Выставка английского художника открылась 2 июня в Москве. Она пройдёт до 2 сентября. Ее экспонаты застрахованы на £10 млн.