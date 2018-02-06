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Стрит-арт художник Бэнкси попал на видео

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Фото: youtube.com
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В интернете опубликованы кадры, на которых предположительно запечатлен уличный художник Бэнкси. Видео снял британец из города Кингстон-апон-Халл, которому неизвестный в бейсболке и солнцезащитных очках показался подозрительным.  

«Я никогда раньше не слышал ничего о Бэнкси <…> Я показал своей дочери кадры с этим сомнительным парнем, и она предположила, что я мог видеть именно его. Я решил заснять номерные знаки и лицо парня внутри авто. Позже водитель вышел из машины, я последовал за ним и увидел, что он фотографирует изображение на мосту», — приводит Daily Star слова Ричарда Тилсона, автора ролика.

Отмечается, что человек на видеозаписи имеет «поразительное сходство» с Робином Каннингемом, который, вероятно, и скрывается за псевдонимом Бэнкси. В это же время в городе было обнаружено три новых граффити в стиле стрит-арт художника, в том числе на местном разведенном мосту — авторство этой работы Бэнкси «подтвердил» в своем микроблоге в Instagram.

Таинственный художник получил популярность в середине 90-х годов XX века. Он никогда не анонсирует появление своих работ, а его личность не установлена. Как отмечает издание Independent, Бэнкси якобы удалось запечатлеть лишь второй раз за 20 лет.

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