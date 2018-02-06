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Скончался известный американский актер Джон Махони

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Фото: Global Look Press/ZUMA/mg2
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Известный американский актер Джон Махони умер в США в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ALBOENEWS.

Артист умер в своем доме в Чикаго, что стало причиной смерти — не уточняется.

Джон Махони родился 20 июня 1940 года в Англии. Актерскую карьеру он начал в театре в 1977 году. Через три года ему начали поступать предложения сняться в кино.

Прославился Махони после роли Мартина Крэна в американской комедии «Фрейзер» (1993).

Также известен по фильмам «Привет, Джули!» (2010), «Американский президент», «Черная метка», «Скорая помощь».

Был дважды номинирован на премию «Эмми» и «Золотой глобус». Является обладателем премии «Тони».

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