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Сыгравший Тинки-Винки в «Телепузиках» актер скончался в Великобритании

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Фото: Getty Images/ Ian West/PA Images
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Актер Саймон Шелтон Барнс, известный всему миру по роли Тинки-Винки из детского шоу «Телепузики», скончался в Великобритании. Об этом во вторник сообщает Independent.

Барнс умер через четыре дня после своего 52-го дня рождения.

Похороны артиста состоятся 7 февраля. Желающих проститься с Барнсом попросили прийти на похороны в яркой одежде, пишут «Дни.Ру».

Саймон Шелтон Барнс был профессиональным танцором балета и хореографом. Он заменил в детском шоу оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона.

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