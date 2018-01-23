Сыгравший Тинки-Винки в «Телепузиках» актер скончался в Великобритании

Актер Саймон Шелтон Барнс, известный всему миру по роли Тинки-Винки из детского шоу «Телепузики», скончался в Великобритании. Об этом во вторник сообщает Independent.

Барнс умер через четыре дня после своего 52-го дня рождения.

Похороны артиста состоятся 7 февраля. Желающих проститься с Барнсом попросили прийти на похороны в яркой одежде, пишут «Дни.Ру».

Саймон Шелтон Барнс был профессиональным танцором балета и хореографом. Он заменил в детском шоу оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона.