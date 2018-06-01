Выставку Бэнкси в Москве застраховали на £10 млн

Экспонаты первой персональной выставки британского стрит-арт художника и провокатора Бэнкси в Москве застрахованы на £10 млн, рассказал продюсер экспозиции Александр Начкебия.

«Есть несколько особо ценных экспонатов. У нас еще должен был быть один экспонат — полицейский фургон, но, к сожалению, мы не смогли его привезти. Только он один должен был стоить десять миллионов фунтов» — приводит его слова «РИА Новости».

Начкебия добавил, что одни из самых ценных экспонатов — «Мона Лиза» и коллекция из принтов с Кейт Мосс.

Выставка работ Бэнкси откроется в Центральном Доме художника (ЦДХ) 2 июня. Посетителям покажут около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу о творчестве художника.

Бэнкси, чье возможное настоящее имя Робин Каннингем, никогда не анонсирует появление своих работ и его личность не установлена. Он получил популярность в середине 90-х годов XX века.

В начале февраля в интернете опубликовали видео, на которых предположительно запечатлен Бэнкси. Его засняли в городе Кингстон-апон-Халл, где появились три новых граффити художника.