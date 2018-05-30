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Деревенская правда

Юбилейная ретроспектива Валентина Сидорова предлагает гармоничный взгляд на мир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Москве открылась юбилейная ретроспектива народного художника СССР Валентина Сидорова. Более 100 полотен из региональных музеев и частных коллекций, выставленных в Российской академии художеств, охватывают все творчество живописца — от 1950-х годов до настоящего времени. Впрочем, эволюция стиля здесь менее выражена, чем идейное единство. Почти все работы на выставке посвящены главной теме мэтра — русской деревне.

Экс-глава Союза художников России, патриарх отечественной реалистической школы, Валентин Сидоров всегда был чужд официозу. Персонажи его картин — не передовики производства и герои труда, а обычные люди русской глубинки — крестьянские дети, бегающие за майскими жуками, старушки, рассказывающие сказки у печки… И, конечно, природа — узнаваемая, родная, простая и в то же время бесконечно восхищающая.

Бесхитростные обыденные сюжеты становятся у Сидорова архетипическими, трогают универсальной правдивостью, резонируют с воспоминаниями и генетической памятью зрителей. Вот розовощекая женщина развешивает белье (картина называется «Мартовская капель»), и художник мастерски передает таяние снега и сосулек, погодную неопределенность — вроде бы еще мороз, но уже весеннее солнце пригревает. А вот дед с внуком сидят на завалинке, то ли беседуют, то ли просто смотрят в даль, где за пролеском виднеются деревенские избы. Обе фигуры изображены со спины, почти без деталей, и зритель может увидеть в этой сцене своего деда, вспомнить прогулки с ним на природе.

Валентин Сидоров намеренно лишает пейзаж и персонажей индивидуальности, что вовсе не означает отсутствия выразительности. Делясь со зрителем воспоминаниями своего детства, он позволяет присвоить их, выявляет то общее, что всех нас сближает. И наполняет сюжеты недосказанностью, которая и составляет прелесть истинного искусства.

Ребята у бревенчатого забора. Две девочки примеряют рябиновые бусы (полотно так и озаглавлено — «Рябиновые бусы»). Рядом — мальчик. Он ли подарил сверстницам нехитрое украшение? А вот «Вечер. Сено убрали». Юноша заканчивает работу. Девушка собирает золотистые волосы в хвост. Ждет парня? Сохраняя целомудренность образа, Сидоров точными линиями и игрой света на белом платьице подчеркивает манящие изгибы тела.

Впрочем, главным героем у художника была и остается природа, в ранних картинах написанная с импрессионистической свободой и артистизмом («Весна. Большая Волга», «Ненастье. Куры»), в поздних — переданная лаконичным, сдержанным штрихом. Но всегда означающая нечто большее, нежели просто фон — живописный и жизненный. Так, в картине «Березовый ветер» под огромным деревом резвятся ребятишки. Контраст выглядит символическим.

В то же время Сидоров никогда не противопоставляет природу человеку. Наоборот — демонстрирует слияние, единение, будь то дети на поляне, любующиеся уходящими ввысь деревьями («Полчаса тишины»), или девушка, читающая письмо под березами («Письмо»). И все это пропитано чувством бесконечной гармонии с природой, миром, прошлым...

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