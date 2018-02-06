Случайный прохожий мог снять художника Бэнкси на видео

Этот человек в очках и кепке сейчас под пристальным вниманием британских СМИ. Журналисты и пользователи соцсетей считают, что это художник Бэнкси. Неравнодушный прохожий сначала принял мужчину за преступника. Через несколько минут преследуемый подошел к граффити и сделал фото. На следующий день этот рисунок оказался в Instagram Бэнкси. Вокруг личности стрит-арт-художника ведется много споров. Кто скрывается под псевдонимом, пока так никто и не знает.