Ученые научили робота реагировать на мозговые волны человека

Инженеры Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института научили робота реагировать на мозговые волны человека. Для этого специалисты применили технологии электромиографии и электроэнцефалографии.

По условиям эксперимента робот должен был поднести перфоратор к одной из трех возможных точек на стоящей перед ним панели. Движения машины корректировал оператор. В итоге робот стал выбирать верную точку в 97% случаев.

Ученые надеются, что система пригодится строителям, пожилым и людям с ограниченной мобильностью, передает телеканал «360».

Робот-пес SpotMini от американской инженерной компании Boston Dynamics ранее прошелся по улицам немецкого Ганновера. Также инженеры разработали мягкого робота для того, чтобы выяснить, какие объятия больше всего нравятся людям.