Прямой эфир

Ученые научили робота реагировать на мозговые волны человека

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженеры Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института научили робота реагировать на мозговые волны человека. Для этого специалисты применили технологии электромиографии и электроэнцефалографии.

По условиям эксперимента робот должен был поднести перфоратор к одной из трех возможных точек на стоящей перед ним панели. Движения машины корректировал оператор. В итоге робот стал выбирать верную точку в 97% случаев.

Ученые надеются, что система пригодится строителям, пожилым и людям с ограниченной мобильностью, передает телеканал «360».

Робот-пес SpotMini от американской инженерной компании Boston Dynamics ранее прошелся по улицам немецкого Ганновера. Также инженеры разработали мягкого робота для того, чтобы выяснить, какие объятия больше всего нравятся людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робот Бакстер предскажет результаты матчей ЧМ-2018
В Саратове создали уникального робота-пожарного

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017