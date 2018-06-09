В Саратове создали уникального робота-пожарного

Группа ученых из Саратовского государственного аграрного университета разработала радиоуправляемого робота-пожарного, прямых аналогов которого в России нет.

Как поясняет региональное министерство промышленности и энергетики, от аналогов устройство отличается габаритами — его легко транспортировать и робот может действовать в самых труднодоступных местах.

«Ученые утверждают, что для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Устройство представляет собой самоходную машину на гусеницах с размерами 180 см в длину, 70 — в ширину, 80 — в высоту и весом 120 кг. Управляется робот с помощью специального пульта, дальность радиосигнала составляет до 1 км. Кроме того, устройство оснащено видеокамерой, изображение с которой поступает на пульт оператора. В систему пожаротушения входит лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 м и веерный распылитель.

«Особенностью робота является модульная сборка. То есть верхнюю часть — саму систему пожаротушения — можно снять и поставить другое устройство. Например, робота-сапера», — отмечается в сообщении.

В конце мая сообщалось, что саратовские ученые разработали прибор для лечения и профилактики близорукости, а также снижения внутриглазного давления и зрительного утомления.