Саратовские ученые создали прибор для лечения близорукости

Ученые из саратовской компании «Сартехинформ» разработали прибор для лечения и профилактики близорукости, а также снижения внутриглазного давления и зрительного утомления. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.

По его словам, прибор представляет собой маску в виде очков со встроенными электродами. Он хранится в небольшом футляре, который совмещает в себе функцию беспроводного зарядного устройства. Контроль аппаратом осуществляется с помощью приложения на смартфоне. Так, перед процедурой необходимо в программе указать ряд характеристик — пол, возраст, уровень нагрузки на глаза и другие.

«Онлайн-сервис с помощью специально разработанного алгоритма выбирает программу лечения, после чего начинается сама процедура», — цитирует Комарова ТАСС. Министр пояснил, что после процедуры устройство оценивает результаты терапии и дает рекомендации по дальнейшему применению.

При этом гендиректор «Сартехинформ» Илья Бакуткин отметил, что разработка способна конкурировать со стационарным медицинских оборудованием, а его габариты и настройка позволяют использовать прибор дома самостоятельно. Однако аппарат имеет ряд противопоказаний и перед его использованием необходимо проконсультироваться с врачом. Так, прибор нельзя применять пациентам с кардиостимулятором и людям, страдающим эпилепсией.

По словам Бакуткина, стоимость аппарата не превысит 10–15 тыс. рублей, что на порядок ниже стационарных аналогов.

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