Постпредство России при ООН обвинило США в оскорблениях и провокациях

США перешли в ООН от интриг и шантажа к оскорблениям и провокациям, считают в постоянном представительстве России при ООН в связи с критикой постпреда США Никки Хейли в адрес Контртеррористического управления ООН. Об этом российские дипломаты сообщили в четверг, 28 июня.

«Американская делегация пригрозила понизить уровень своего участия в конференции. Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором сообща. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

Так он прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, что США понизит «уровень своего представительства на конференции» из-за того, что на закрытые заседания конференции не пригласили неправительственные группы и организации. Хейли считает, что это произошло из-за давления России.

Кроме того, 27 июня Соединенные Штаты сократили финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом из-за возникших разногласий.

19 июня США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.