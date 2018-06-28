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Американский генерал раскрыл план по борьбе с С-400

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Фото: youtube.com
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Американские ВВС и сухопутные войска пытаются выработать средства борьбы с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400, рассказал глава командования боевого применения авиации США генерал Джеймс Холмс.

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«У нас имеются средства, которые мы сведем воедино применительно к разведке, командованию и управлению, а также различным системам ведения огня на большую дальность. Больше я на эту тему говорить не буду», — приводит слова военного ТАСС.

Он отказался уточнить, разрабатываются ли для поражения С-400 гиперзвуковые ракеты.

Столь же лаконично Холмс ответил на вопрос о том, закладывается ли в программу американских стелс-истребителей F-35 информация, позволяющая противостоять С-400. 

«Я не буду говорить конкретно о файлах на F-35, содержащих данные о боевых задачах. Скажу лишь, что мы создаем файлы с данными о боевых задачах, оптимизированные под различные регионы, в которых применяется этот самолет», — резюмировал генерал. 

С-400 «Триумф» — это ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки, в числе которых летательные аппараты, выполненные по технологии «стелс».

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