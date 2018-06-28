Счетная палата готова проверить предприятия космической отрасли

Счетная палата готова провести проверку предприятий космической отрасли по соответствующему поручению, сообщил журналистам председатель СП Алексей Кудрин.

Так он прокомментировал просьбу главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отдельной проверке предприятий отрасли. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает «РИА Новости».

«Мы можем проверки проводить только по указанию президента, Госдумы и правительства», — отметил Кудрин, отвечая на вопрос о готовности провести проверку предприятий космической отрасли. Он пояснил, что если такие указания последуют, то ведомство постарается найти ресурсы.

Ранее в четверг Рогозин заявил в ходе московской конференции госкорпорации, что обратился в СП с просьбой отдельной проверки предприятий «Роскосмоса».