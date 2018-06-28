Прямой эфир

Счетная палата готова проверить предприятия космической отрасли

0
Фото: ТАСС/Алексей Кудрин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Счетная палата готова провести проверку предприятий космической отрасли по соответствующему поручению, сообщил журналистам председатель СП Алексей Кудрин.

Так он прокомментировал просьбу главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отдельной проверке предприятий отрасли. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает «РИА Новости».

«Мы можем проверки проводить только по указанию президента, Госдумы и правительства», — отметил Кудрин, отвечая на вопрос о готовности провести проверку предприятий космической отрасли. Он пояснил, что если такие указания последуют, то ведомство постарается найти ресурсы. 

Ранее в четверг Рогозин заявил в ходе московской конференции госкорпорации, что обратился в СП с просьбой отдельной проверки предприятий «Роскосмоса». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Счетная палата нашла разницу в ценах на одни и те же товары в разных ведомствах
Кудрин рассказал о невыполненных показателях из майских указов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017