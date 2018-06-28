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Счетная палата нашла разницу в ценах на одни и те же товары в разных ведомствах

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Цены на одни и те же товары, закупаемые для своих нужд различными федеральными органами власти, сильно разнятся. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга за 2017 год.

«Анализ ведомственных актов показал, что сохраняется разброс цен на одноименные товары у различных федеральных органов исполнительной власти от двух до семи раз», — цитирует «РИА Новости» документ.

Кроме того, ведомства часто пользуются услугами единственного поставщика, что противоречит самому духу аукционов госзакупок.

22 июня президент России Владимир Путин включил главу Счетной палаты Алексея Кудрина в состав Совета по противодействию коррупции.

24 мая Кудрин напомнил, что на посту министра финансов РФ разрабатывал «предложения по процедуре обоснования расходов, по процедуре прохождения закупок».

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