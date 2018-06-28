Вывод сделан

Профессиональные действия Вооруженных сил РФ позволили сократить российское присутствие в Сирии, заявил президент Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных вузов. За последние несколько дней было выведено более тысячи человек личного состава, сообщил глава государства. Он подчеркнул, что полученный на территории республики опыт предстоит использовать для подготовки военнослужащих на территории России и освоения уникальной техники нового поколения. Эксперты отмечают, что необходимости в масштабном присутствии ВС РФ в Сирии сейчас нет, но при необходимости авиационную часть группировки можно нарастить в течение суток.

Традиционный прием в честь лучших выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и высших образовательных учреждений МВД и ФСИН прошел в Большом Кремлевском дворце. Во все времена российский офицерский корпус был надежной опорой Отечества, а лучших командиров отличали блестящая профессиональная школа, уважение к подчиненным и готовность жертвовать собой, подчеркнул глава государства, поздравляя выпускников.

Владимир Путин отметил высокое качество работы силовых структур, которое, в частности, было продемонстрировано в ходе операции в Сирии. Президент подчеркнул, что профессиональные действия российских военных в борьбе с террористами позволили начать сокращение военного присутствия РФ в регионе.



— Этот вывод продолжается и сейчас: только за последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они — люди, прошедшие испытания боевыми действиями, — рассказал глава государства. — И вам, вашим сослуживцам вместе с ними предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных, нестандартных задач в ходе внезапных проверок, стратегических и тактических учений, для освоения уникальной техники нового поколения, которая поступает в войска.

Президент напомнил, что еще шесть лет назад доля современного оружия и техники в армии и на флоте не превышала 16%, теперь же этот показатель составляет почти 60%. Согласно плану, к 2021 году эта цифра увеличится до 70%.



— При этом целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, — подчеркнул Владимир Путин.

Так, в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс «Кинжал». В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», а через год — «Сармат». Это лишь часть современных вооружений, которые позволят кратно увеличить потенциал российской армии, сообщил верховный главнокомандующий.

Нынешний этап вывода войск из Сирии, о котором упомянут президент, стартовал на прошлой неделе, рассказали «Известиям» в Минобороны. В частности, республику покинули подразделения инженерных войск, которые до недавнего времени обеспечивали переправы через реку Евфрат. Во вторник, 26 июня, на территорию РФ вернулись ударно-разведывательные вертолеты Ка-52. Также началось возвращение на родину многофункциональных истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25.

Состав и численность российской группировки в Сирии менялись несколько раз в зависимости от стратегической обстановки, отметил в беседе с «Известиями» независимый военный эксперт Антон Лавров.

— Нынешний вывод был анонсирован еще в декабре прошлого года и стал третьим по счету сокращением. Но тогда реализовать планы полностью не удалось из-за очередного обострения ситуации, — напомнил он.

Основные боевые задачи, которые стояли перед российской группировкой, выполнены, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, сейчас сохранять массированное присутствие российских войск в Сирии нет смысла.

— На большей части территории страны сейчас стабильная ситуация. Для решения боевых задач на приграничных территориях, пока еще неподконтрольных законному правительству, достаточно сирийских вооруженных сил и ВВС. Наши самолеты или вертолеты в крайнем случае им помогут, — пояснил «Известиям» Владислав Шурыгин.

Эксперт подчеркнул, что авиация — очень гибкий род войск, и при необходимости авиационную составляющую группировки наших войск в Сирии можно будет нарастить в течение суток.