В Кремле поздравляют выпускников военных вузов

Сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин поздравляет выпускников военных вузов с окончанием учебы. Торжественный прием по традиции проходит в Кремле, сообщает «РИА Новости».

Глава государства приветствует выпускников военных вузов при Министерстве обороны, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе охраны, Федеральной службе войск национальной гвардии, МЧС, а также организаций Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний.

В торжественном приеме принимают участие представители администрации президента, правительства, Федерального собрания и Вооруженных сил.

24 июня российский лидер поздравил выпускников с окончанием школы. Путин пожелал молодым людям ставить значимые цели. По словам президента, Россия станет страной возможностей для всех, кто вступил во взрослую жизнь.