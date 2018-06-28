Путин прибыл в парк футбола на Красной площади

Президент России Владимир Путин прибыл в парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади. Его сопровождают глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин. Глава государства даст старт матчу между командой легенд ФИФА и юношеским клубом «Тотем» из Красноярска, пишет ТАСС.

Кроме того, Путин посетит павильон, где выставлен кубок чемпионата мира по футболу, а также пообщается с игроками детского клуба «Тотем».

В состав команды легенд вошли немецкий защитник и полузащитник Лотар Маттеус, испанские футболисты Икер Касильяс и Карлес Пуйоль, бразильский нападающий Роналдо, а также бывшие игроки российской сборной Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.

Клуб «Тотем» был основан в 2003 году. В 2016 году команда стала чемпионом мира среди детских домов и школ-интернатов.

Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади в Москве 21 июня. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп ле Флок, а также генсекретарь ФИФА Фатма Самура.

В течение всего турнира до 15 июля в Парке футбола на Красной площади будут идти мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов. Посещение будет бесплатным для всех желающих.