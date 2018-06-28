Прямой эфир

МЧС не выявило очагов природных пожаров в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС обследовали лесные массивы в Тверской области. Мобильные группы не выявили очаги природных пожаров.

Наземная разведка проводилась с особым вниманием к территориям бывших торфоразработок. При повышении температуры воздуха именно там могут возникнуть природные пожары. В МЧС уточнили, что мониторинг будет продолжаться в ежедневном режиме, чтобы избежать неблагоприятного развития ситуации с пожарами в Тверской области. Об этом сообщают Тверские ведомости.

Жителям региона запрещено пользоваться в лесу открытым огнем, бросать окурки, оставлять бутылки или осколки, а также разводить костры на торфяниках и в хвойных молодняках.

Ранее высокую пожароопасность прогнозировали в Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лесные пожары начались в Англии из-за жары
МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017