МЧС не выявило очагов природных пожаров в Тверской области

Сотрудники МЧС обследовали лесные массивы в Тверской области. Мобильные группы не выявили очаги природных пожаров.

Наземная разведка проводилась с особым вниманием к территориям бывших торфоразработок. При повышении температуры воздуха именно там могут возникнуть природные пожары. В МЧС уточнили, что мониторинг будет продолжаться в ежедневном режиме, чтобы избежать неблагоприятного развития ситуации с пожарами в Тверской области. Об этом сообщают Тверские ведомости.

Жителям региона запрещено пользоваться в лесу открытым огнем, бросать окурки, оставлять бутылки или осколки, а также разводить костры на торфяниках и в хвойных молодняках.

Ранее высокую пожароопасность прогнозировали в Самарской области.