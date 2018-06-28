Лесные пожары начались в Англии из-за жары

Пожары, 30-градусная жара и палящее солнце. Лондонцы, наверное, и сами уже не верят, что живут в туманном Альбионе. В районе Манчестера эвакуация: который день здесь бушуют лесные пожары. Свои дома покинули больше 30 семей. Огонь растянулся на несколько километров и подобрался к жилым домам. Люди носят противогазы, школы закрыты, движение поездов запрещено. В других районах составы ходят с ограничениями по скорости. Дело в том, что железнодорожные рельсы плавятся от сильного зноя.