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Жену игрока команды КВН «Иркутск-350» насмерть сбили в Туапсе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жену игрока команды КВН «Иркутск-350» Егора Кирильчика Марию Тимофееву, которая с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу, насмерть сбил бизнесмен из Туапсе.

Ребенок не пострадал, так как в момент наезда полуторагодовалая девочка находилась на руках у отца — семья, приехавшая в Туапсе из Москвы на отдых, направлялась на пляж.

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Внедорожник Mitsubishi Outlander, принадлежащий совладельцу местного рекламного агентства «Лик» Сергею Лебедеву, на огромной скорости вылетел на дорогу. Женщину не удалось спасти, она скончалась до приезда скорой помощи.

Супруг погибшей едва не совершил самосуд над виновником ДТП. Кирильчик разбил стекло автомобиля, в которой находился бизнесмен, однако сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, остановили его.

По одной из версий, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока официально эта информация не подтверждена, пишет «Ридус».

Местные жители рассказали, что Лебедев часто нарушает правила дорожного движения (ПДД). Другие утверждают, что виновник аварии уснул за рулем после ночной смены. Лебедев сразу же после смертельного ДТП лег в неврологическое отделение местной больницы.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сообщается, что Сергей Лебедев ведет бизнес вместе с экс-депутатом горсовета Туапсе Евгением Крамником, братом известного шахматиста Владимира Крамника.

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