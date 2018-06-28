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Двое детей погибли и восемь человек пострадали в ДТП в Дагестане

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Фото: МЧС РФ/05.mchs.gov.ru
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В Дагестане двое детей погибли, восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» и двух легковых машин. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

По данным ведомства, ДТП произошло около 12:40 мск на федеральной автодороге «Кавказ» в Бабаюртовском районе Дагестана. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. На месте ЧП работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на 33-м км Мурманского шоссе в Ленинградской области. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости сбил выскочившего на дорогу лося, затем уехал в кювет и врезался в столб.

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