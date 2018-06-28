Прямой эфир

Московский омбудсмен Татьяна Потяева была госпитализирована после ДТП

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в аварию в Москве. После ДТП ей понадобилась помощь врачей, женщину доставили в институт им. Склифосовского. 

Как уточняет РЕН ТВ, авария произошла на пересечении проспекта Мира с улицей Гиляровского в среду, 27 июня.

В момент столкновения Потяева находилась на заднем сиденье иномарки. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Также пострадал водитель машины мэрии, о его состоянии не сообщается.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на западе Москвы днем в воскресенье, 24 июня. Около станции метро «Теплый стан» на Профсоюзной улице столкнулись «КамАЗ» и автобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
Десять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и легковушкой под Красноярском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017