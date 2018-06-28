Московский омбудсмен Татьяна Потяева была госпитализирована после ДТП

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в аварию в Москве. После ДТП ей понадобилась помощь врачей, женщину доставили в институт им. Склифосовского.

Как уточняет РЕН ТВ, авария произошла на пересечении проспекта Мира с улицей Гиляровского в среду, 27 июня.

В момент столкновения Потяева находилась на заднем сиденье иномарки. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Также пострадал водитель машины мэрии, о его состоянии не сообщается.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на западе Москвы днем в воскресенье, 24 июня. Около станции метро «Теплый стан» на Профсоюзной улице столкнулись «КамАЗ» и автобус.