Прямой эфир

Два человека погибли при столкновении лося и машины в Ленобласти

0
Фото: vk.com/spb_today/Антон Харламов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авария с лосем в Ленинградской области унесла жизнь двух человек. Инцидент произошел на 33-м км Мурманского шоссе в районе поселка имени Морозова. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости сбил выскочившего на дорогу лося, затем уехал в кювет и врезался в столб.

Погибли два человека, находившиеся в автомобиле, сообщает телеканал «78». Еще один получил травмы и застрял в машине, спасателям пришлось распилить кузов. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен во Всеволожскую больницу.

Несколько недель назад из-за лося в аварию попали два жителя Челябинска в Северном районе Оренбургской области. Пассажир погиб, водитель впал в кому. Авария произошла вечером 25 мая на 1230-м км трассы Москва–Челябинск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодой лось забрел в жилые кварталы Перми и умер от страха
Более 10 электричек задержано из-за сбитого поездом лося в Твери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017