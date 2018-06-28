Два человека погибли при столкновении лося и машины в Ленобласти

Авария с лосем в Ленинградской области унесла жизнь двух человек. Инцидент произошел на 33-м км Мурманского шоссе в районе поселка имени Морозова. Водитель Daewoo Nexia на высокой скорости сбил выскочившего на дорогу лося, затем уехал в кювет и врезался в столб.

Погибли два человека, находившиеся в автомобиле, сообщает телеканал «78». Еще один получил травмы и застрял в машине, спасателям пришлось распилить кузов. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен во Всеволожскую больницу.

Несколько недель назад из-за лося в аварию попали два жителя Челябинска в Северном районе Оренбургской области. Пассажир погиб, водитель впал в кому. Авария произошла вечером 25 мая на 1230-м км трассы Москва–Челябинск.