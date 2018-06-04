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Молодой лось забрел в жилые кварталы Перми и умер от страха

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Robert Haasmann
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Молодой лось забрел в жилой район Перми, спасаясь от преследования собак, и скончался от страха. 

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на зоозащитников, когда лосенок оказался за металлическим забором, он начал метаться из стороны в сторону и биться головой о прутья. Местные жители звонили в различные инстанции. Однако, когда приехали ветеринары, животное скончалось.

Как отмечают специалисты, лось мог погибнуть из-за сильного страха перед незнакомой средой.

Ранее в Сети появилось видео, где рак, спасаясь из кастрюли с кипятком, отсек себе застрявшую левую клешню.

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