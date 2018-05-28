Лось стал виновником крупного ДТП в Оренбургской области

Из-за лося в аварию попали два жителя Челябинска в Северном районе Оренбургской области. Пассажир погиб, водитель находится в коме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Авария произошла вечером 25 мая на 1230-м км трассы Москва–Челябинск. Автомобиль ВАЗ-21154 под управлением 51-летнего мужчины совершил наезд на лося и затем съехал в кювет, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летняя женщина-пассажир погибла от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в коме первой степени.

Лось погиб на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.