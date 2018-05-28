Прямой эфир

Лось стал виновником крупного ДТП в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за лося в аварию попали два жителя Челябинска в Северном районе Оренбургской области. Пассажир погиб, водитель находится в коме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Авария произошла вечером 25 мая на 1230-м км трассы Москва–Челябинск. Автомобиль ВАЗ-21154 под управлением 51-летнего мужчины совершил наезд на лося и затем съехал в кювет, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летняя женщина-пассажир погибла от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в коме первой степени.

Лось погиб на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителя сбили на дороге после ДТП в Рязанской области
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017