Водителя сбили на дороге после ДТП в Рязанской области

Мужчина погиб на автодороге в Скопинском районе Рязанской области, после того как вышел осмотреть машину после аварии. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по области.

Авария произошла в ночь на понедельник, 28 мая, на 284-м км дороги Москва–Астрахань. Два автомобиля столкнулись на трассе, после чего водители вышли осмотреть полученные повреждения, сообщает РИА «7 новостей».

В это время проезжавший мимо автомобиль Kia сбил одного из мужчин. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы и погиб на месте.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, никто из участников ДТП не использовал одежду со светоотражающими элементами.