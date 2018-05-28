Фура протаранила пять легковушек на трассе Тюмень–Омск

Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень–Омск. Фура снесла пять легковых машин на 44-м км дороги. Пострадали три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru, большегруз влетел в колонну из пяти автомобилей, которые стояли перед железнодорожным переездом. В результате пострадали две Mitsubishi, Toyota, Hyundai и Chevrolet.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель фуры отвлекся от дороги. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Портал iz.ru сегодня сообщал о крупной аварии в Тверской области. Один человек погиб, восемь получили травмы. Среди пострадавших шесть детей.