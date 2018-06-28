Три человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

В Московской области в результате столкновения шести автомобилей пострадали три человека. ДТП произошло в районе 40-го км автодороги М-7 «Волга».

Как сообщает ТАСС, движение в районе аварии сильно затруднено. В сторону Москвы на шоссе образовалась пробка. Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняют правоохранительные органы.

Накануне, 27 июня, в Тамбовской области произошла авария с участием шести легковых машин и двух грузовых. Ранения различной степени тяжести получили девять человек.