Правительство обязало провайдеров хранить трафик полгода

Правительство обязало интернет-сервисы хранить трафик пользователей в течение полугода. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 июля.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что организатор распространения данных обязан обеспечивать хранение на территории России текстовых сообщений интернет-пользователей, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей. Он также обязан в установленном порядке предоставлять эти сообщения спецслужбам.

В апреле правительство выпустило вступающее в силу с 1 октября постановление, обязывающее операторов связи в полном объеме хранить весь трафик за последние 30 суток. Мера была принята в рамках «пакета Яровой», подписанного президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года.