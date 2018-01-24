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Введение нормы «пакета Яровой» по хранению трафика может быть отсрочено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство РФ приступило к обсуждению отсрочки принятия нормы «пакета Яровой» сроком на 3–4 месяца. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

При этом он подчеркнул, что данный пункт антитеррористических мер, подготовленных вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, точно вступит в силу в 2018 году.

«Обсуждается вариант, что может быть перенос на октябрь, но неважно, в этом году точно вступит», –– цитирует ТАСС Никифорова.

По его словам, эта норма поможет правоохранительным органам предупреждать и расследовать преступления, подобные недавним нападениям в российских школах.

«На самом деле вот эта запись трафика и контроль информации в том числе может помочь правоохранительным органам, спецслужбам как минимум в расследовании таких преступлений и более активно срабатывать на предупреждение», –– отметил министр.

Согласно «пакету Яровой», который должен вступить в силу с 1 июля 2018 года, интернет-компании и операторы связи должны будут хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей до шести месяцев. Также это касается фото-, видео- и звуковых файлов. По запросу спецслужб они должны быть предоставлены.

Ряд нападений в российских школах произошел с 15 по 19 января. Подростки атаковали одноклассников и учителей.

После этого Ирина Яровая предложила предоставить Роскомнадзору право блокировать сайты, содержащие информацию, побуждающую детей к противоправным действиям, без постановления суда.

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