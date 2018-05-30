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Интернет-провайдеры начнут повышать тарифы из-за «закона Яровой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские интернет-провайдеры планируют с начала лета повысить цены на свои услуги на 8–10% в связи с расходами на исполнение антитеррористических законов, одним из авторов которых является депутат Ирина Яровая.

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О росте стоимости тарифов уже проинформировали своих клиентов петербургский провайдер «Телекомпас» и «Дом.ru», занимающий 11% российского рынка широкополосного доступа в интернет.

В «Телекомпасе» объяснили повышение цен закупкой оборудования на 60 млн рублей, в котором будет храниться информация. Как отметил глава компании Дмитрий Петров, рост тарифов на 8% позволит провайдеру покрыть затраты на реализацию закона в течение пяти лет «минимально болезненным» для абонентов способом.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, изображения, звуки, видео и другие электронные сообщения пользователей за последние 30 суток. При этом операторы должны ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет.

Как отмечает газета «Коммерсант», хотя власти РФ снизили требования по хранению данных, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.

Так, телекоммуникационная компания МТС оценила расходы на реализацию «пакета Яровой» в $60 млрд за пять лет.  

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