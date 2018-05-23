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МТС оценила расходы на реализацию «пакета Яровой»

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Фото: РИА НОВОСТИ/Нина Зотина
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Расходы телекоммуникационной компании МТС на реализацию пакета антитеррористических законов, одним из авторов которых является депутат Ирина Яровая, оцениваются в 60 млрд рублей за пять лет. Об этом сообщил глава компании Алексей Корня.

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«Мы говорим о том, что в течение следующих пяти лет объем инвестиций на выполнение соответствующих законодательных требований может составить до 60 млрд рублей, учитывая значительную часть нашего фиксированного бизнеса», — цитирует его «РИА Новости». Глава МТС пояснил, что объем инвестиций на 2018-2019 годы будет определен после завершения закупок необходимого оборудования для хранения такого объема данных.

Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой», в июле 2016 года. Новые правила обязывают операторов связи и интернет-провайдеров до полугода хранить трафик пользователей, в том числе информацию о содержании разговоров и переписки, включая фото-, видео- и звуковые файлы. Эти данные будут предоставлять спецслужбам по их запросу.

19 апреля правительство РФ утвердило правила хранения данных пользователей. С 1 октября компании будут обязаны хранить трафик за последние 30 суток и в течение пяти лет наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.

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