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Телеведущая покинула Саудовскую Аравию после репортажа в «откровенном» наряде

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Фото: Global Look Press/DPA/Gehad Hamdy
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Ширин аль‐Рифаи, работающая на телеканале Al Aan TV, уехала из Саудовской Аравии из-за преследований соотечественников. Недовольство зрителей вызвал наряд, в котором ведущая рассказала о снятии запрета на вождение автомобиля для женщин.

Во время съемки белое платье журналистки развевалось на ветру, и зрители увидели брюки и топ, надетые под ним. Это вызвало скандал в обществе и осуждение со стороны коллег.

Генеральная комиссия по телерадиовещанию королевства обвинила Рифаи в нарушении профессиональных правил и назвала ее одеяние непристойным, написал в Twitter вашингтонский журналист Заид Бенджамин.

В отношении телеведущей начали расследование, она предпочла уехать из страны, передает телеканал «Звезда».

В полночь воскресенья, 24 июня, жительницы Саудовской Аравии массово выехали на дороги на своих автомобилях. Тогда вступило в законную силу разрешение короля страны, позволяющее представительницам прекрасного пола управлять машинами.

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