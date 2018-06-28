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Теннисистка Родина вышла в основную сетку Уимблдона

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Фото: Global Look Press/Qin Lang
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Российская теннисистка Евгения Родина примет участие в турнирах основной сетки Уимблдонского турнира, сообщает «РИА Новости».

29-летняя спортсменка обыграла теннисистку из Японии Маё Хиби в финальном раунде квалификации. Имя следующей соперницы Евгении Родиной пока не определилось. 

Уимблдонский турнир — один из четырех международных теннисных турниров «Большого шлема». Основные сетки традиционно проводятся в двухнедельный отрезок в июне и июле и определяют победителей в пяти взрослых разрядах, четырех — среди старших юниоров, четырех — среди спортсменов-колясочников.

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