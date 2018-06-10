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Испанский теннисист Надаль в 11-й раз выиграл Roland Garros

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 42 минуты, завершилась со счетом 3:0 (6:4; 6:3; 6:2).

Испанец в 17-й раз побеждает на турнирах «Большого шлема», в том числе 11-й раз — на Roland Garros, сообщает пресс-служба Международной ассоциации теннисистов (ATP).

Кроме того, Надаль стал четвертым теннисистом, которому удавалось одержать победы на трех или более крупных турнирах после 30 лет. Ранее это достижение покорялось Роджеру Федереру, Роду Лейвер и Кену Розуоллу.

В текущем сезоне Надаль демонстрирует потрясающую статистику. Он одержал 24 победы, проиграв лишь однажды — Доминику Тиму на турнире в Мадриде.

У женщин победу на Roland Garros одержала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоун Стивенс.

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