В Бельгии задержали 13 подозреваемых в организации договорных теннисных матчей

Полиция Бельгии задержала 13 человек, подозреваемых в причастности к организации договорных теннисных матчей, сообщили в федеральной прокуратуре страны.

По данным следствия, армяно-бельгийская преступная группировка, начиная с 2014 года, подкупала профессиональных теннисистов, чтобы получать заранее обговоренный результат и делать ставки на эти договорные матчи.

Как правило, злоумышленники действовали на тех соревнованиях, где не велась видеосъемка, в частности, на турнирах серий Futures и Challenger, передает «РИА Новости».

В прокуратуре добавили, что вырученные от преступной деятельности средства вывозились за границу.

В рамках этой операции обыски также прошли в Болгарии, Голландии, США, Германии и Франции.

В мае 50 человек были задержаны на Украине по подозрению в организации договорных футбольных матчей. Речь идет об игроках, представителях клубов, тренерах и арбитрах.