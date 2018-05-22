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На Украине 50 человек задержаны за организацию договорных матчей

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Фото: Global Look Press/Christian Ohde
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По меньшей мере 50 человек задержаны на Украине по подозрению в организации договорных футбольных матчей. Речь идет об игроках, представителях клубов, тренерах и арбитрах.

Как пишет украинский портал «Обозреватель», в ходе расследования стало известно о существовании как минимум пяти организованных преступных групп. В поле зрения стражей порядка, в частности, попали бывший наставник «Карпат», «Металлиста» и «Мариуполя» Александр Севидов и тренер «Николаева» Руслан Забранский.

Кроме того, обыски прошли у арбитров — Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Сахно и Александра Павлюка.

Отмечается, что следственные мероприятия планировалось провести раньше, однако было принято решение дождаться окончания чемпионата Украины по футболу, чтобы не сорвать первенство.

В августе 2016 года правоохранительные органы Белоруссии раскрыли схему организации договорных матчей с участием иностранца, который за деньги получал необходимый исход матча. Зная результат, заинтересованные лица связывались через интернет и делали ставки в букмекерской конторе, в которой получали выигрыш.

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