На Украине 50 человек задержаны за организацию договорных матчей

По меньшей мере 50 человек задержаны на Украине по подозрению в организации договорных футбольных матчей. Речь идет об игроках, представителях клубов, тренерах и арбитрах.

Как пишет украинский портал «Обозреватель», в ходе расследования стало известно о существовании как минимум пяти организованных преступных групп. В поле зрения стражей порядка, в частности, попали бывший наставник «Карпат», «Металлиста» и «Мариуполя» Александр Севидов и тренер «Николаева» Руслан Забранский.

Кроме того, обыски прошли у арбитров — Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Сахно и Александра Павлюка.

Отмечается, что следственные мероприятия планировалось провести раньше, однако было принято решение дождаться окончания чемпионата Украины по футболу, чтобы не сорвать первенство.

В августе 2016 года правоохранительные органы Белоруссии раскрыли схему организации договорных матчей с участием иностранца, который за деньги получал необходимый исход матча. Зная результат, заинтересованные лица связывались через интернет и делали ставки в букмекерской конторе, в которой получали выигрыш.