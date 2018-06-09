Румынка Халеп впервые выиграла Roland Garros

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла американку Слоан Стивенс и впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счетом 2:1 (3:6; 6:4; 6:1).

Халеп стала первой румынкой за последние 40 лет, одержавшей победу на Roland Garros. В 1978 году здесь выигрывала Вирджиния Рузичи, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

На пути к победе Халеп обыграла американку Элисон Риске, немок Анжелику Кербер и Андреу Петкович, бельгийку Элисе Мертенс и испанку Гарбинье Мугурусу.

В мужском финале, который пройдет в воскресенье, 10 марта, встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Матч начнется в 16:00 мск.

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