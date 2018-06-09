Прямой эфир

Румынка Халеп впервые выиграла Roland Garros

0
Фото: ТАСС/Luo Huanhuan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла американку Слоан Стивенс и впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счетом 2:1 (3:6; 6:4; 6:1).

Халеп стала первой румынкой за последние 40 лет, одержавшей победу на Roland Garros. В 1978 году здесь выигрывала Вирджиния Рузичи, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

На пути к победе Халеп обыграла американку Элисон Риске, немок Анжелику Кербер и Андреу Петкович, бельгийку Элисе Мертенс и испанку Гарбинье Мугурусу.

В мужском финале, который пройдет в воскресенье, 10 марта, встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Матч начнется в 16:00 мск.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Бельгии задержали 13 подозреваемых в организации договорных теннисных матчей
Украинский теннисист рассказал о желании задушить русскоговорящих

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017